Demet Özdemir paylaşımıyla iddialara yanıt verdi!

Oyuncu çift Demet Özdemir ile Can Yaman, aynı dizide rol almaya başlamış ve dizideki aşkları da gerçek olmuştu. Birlikteliklerini set dışına da taşıyan çift, aşklarını sosyal medyada da sık sık paylaşıyor.

Can Yaman ile Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti. İkili, sosyal medya hesaplarından, "Ayna ayna söyle bize" notu düşerek yaptıkları paylaşımla ayrılık iddialarını yalanladı.

Öte yandan oyuncu Can Yaman, bedelli askerlik hakkını kullanarak vatani görevini yerine getirmek için gün sayıyor. Bedelli askerlikten faydalanan oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde 21 günlük zorunlu görevini yapmak için İzmir'e gideceğini açıklamıştı.

