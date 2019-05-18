MAGAZİN

Demet Özdemir paylaşımıyla iddialara yanıt verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Oyuncu çift Demet Özdemir ve Can Yaman, aynı dizide rol almaya başlamasıyla bir dizi aşkı daha gerçek olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde iddialar dolaşırken Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım soru işaretlerini giderdi.

Demet Özdemir paylaşımıyla iddialara yanıt verdi!

Oyuncu çift Demet Özdemir ile Can Yaman, aynı dizide rol almaya başlamış ve dizideki aşkları da gerçek olmuştu. Birlikteliklerini set dışına da taşıyan çift, aşklarını sosyal medyada da sık sık paylaşıyor.

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Can Yaman ile Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti. İkili, sosyal medya hesaplarından, "Ayna ayna söyle bize" notu düşerek yaptıkları paylaşımla ayrılık iddialarını yalanladı.

Öte yandan oyuncu Can Yaman, bedelli askerlik hakkını kullanarak vatani görevini yerine getirmek için gün sayıyor. Bedelli askerlikten faydalanan oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde 21 günlük zorunlu görevini yapmak için İzmir'e gideceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman demet özdemir

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