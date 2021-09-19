Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'la tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Son olarak TV8 ekranında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı birlikteliğin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti tekne tatiline çıktı.



Güneşin ve denizinin keyfini çıkaran Demet Özdemir, teknede çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.



Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Özdemir'in sevgilisi oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç da teknede çekilen bir karesini paylaştı.

AŞK VE İŞ HAYATI İYİ GİDİYOR

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile dolu dizgin bir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Güzel oyuncu Aşk Taktikleri adlı sinema filminde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşacak. Geçtiğimiz günlerde filmin Kapadokya’daki çekimleri sona erdi.



