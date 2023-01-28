Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah'a flaş transfer! Şahmaran'ın karanlık karakteri Arun kadroda!

Fox TV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Adım Farah'a Şahmaran dizisinden ünlü bir isim dahil oldu. Şahmaran'ın öne çıkan karakterinden biri olan Arun'a hayat veren Mert Doğan, Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrolünü paylaştığı dizide “Bekir” rolünü canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; en son Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş ve Asya Kasap ile Adı Sevgi dizisinde başrolü paylaşan Mert Doğan yakında sezonun iddialı yapımı “Adım Farah”ta da izleyicisinin karşısına çıkacak.

1993 doğumlu genç oyuncu, Sungurlar, Aşk Laftan Anlamaz, Vatanım Sensin ve Bana Sevmeyi Anlat gibi yapımlarda rol aldı.

Payitaht, Gülperi, Çarpışma ve Tek Yürek gibi dizilerle tanınırlığını arttıran Mert Doğan oyunculuk yetenekleriyle dikkatlerden kaçmadı.

