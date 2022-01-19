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Demet Özdemir ve Hande Erçel kıskançlık krizi! Takipten çıkardı

19.01.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç'tan ayrılan Demet Özdemir, aşkta da işte de aradığı mutluluğu bulamıyor. İddiaya göre tüm tekliflerin Hande Erçel'e gitmesine sinirlenen Demet Özdemir, aynı ajansa bağlı olduğu Hande Erçel'i takipten çıkardı.

Demet Özdemir ve Hande Erçel kıskançlık krizi! Takipten çıkardı

Bu defa Demet Özdemir ve Hande Erçel cephesinde kıskançlık krizi patladı. Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan ayrılan Demet Özdemir, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmazken, ayrılığı Özdemir'in istediği iddialar arasında.

Demet-Ozdemir-Yeni-Projesi

Takvim'de yer alan habere göre, özel hayatında ve işinde beklediğini bulamayan Demet Özdemir, hıncını Hande Erçel'den çıkarıp, Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

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İddiaya göre gerekçe ise, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi almasıydı. Bu şirket de Türkiye pazarına açılacak olan Disney Plus ile bir dizi projeler yaptı. Disney Plus, Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de kapısını çaldı.

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Hande ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı.

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Erçel'i kıskandığı için bir ara Instagram'da takipten çıkarttı, kısa bir süre sonra tekrar takibe aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Hande Erçel
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