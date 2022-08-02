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Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

01.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, ne giyse yakışıyor. Güzel oyuncunun nişan töreninde giydiği pembe renkli ve sırt dekolteli elbise, hâlâ ses getirmeye devam ediyor. Saten kumaş ya da uzun tarzda elbise modelleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Siz de Demet Özdemir gibi şık ve sade görünmek istiyorsanız sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel elbise modellerine göz atabilirsiniz.

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

Şıklığı ve sadeliği ile konuşulan Demet Özdemir, nişanında tercih ettiği pembe renkli kıyafeti göz doldurdu. Sevdikleri tarafından epey beğenilen elbisenin alternatifleri aranmaya başlandı. Bu sezonun trendine uygun olarak hazırlanan, saten, dökümlü ve uzun Tuvanam imzalı elbiseye benzer olan modelleri sizler için derledik. Siz de Demet Özdemir'in giydiği gibi uzun, saten ve dekolteli elbise arıyorsanız bu ürünleri mutlaka incelemelisiniz. İşte detaylar!

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1. Pembe rengi ve sırt dekoltesi ile dikkat çeken: Squarex Uzun İnce Elbise

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

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Demet Özdemir'in elbisesi gibi sırt dekolteli ve pembe bir elbise arıyorsanız Squarex Uzun İnce Elbise'ye şans verebilirsiniz. Ürün, yarım kol oluşu ve derin sırt dekoltesiyle zarif bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Balo, düğün, nişan ya da kına gecesi gibi özel günlerinizde giymeye uygun olan elbisenin, S bedenden 3XL'a kadar beden aralığı bulunuyor. Yumuşak polyester, elyaf ve saten dokuma kumaş ile tasarlanan model, rahat etmenizi sağlıyor. Siz de katıldığınız davetin yıldızı olmak istiyorsanız bu elbiseyi rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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2. Zümrüt yeşilini seven kişilere: Springstore Kadın Zümrüt Yırtmaçlı Saten Abiye

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

Demet Özdemir'in saten elbisesine farklı renkte bir alternatif olarak sunduğumuz Springstore Kadın Zümrüt Yırtmaçlı Saten Abiye, %100 polyester kumaştan üretiliyor. Elbisenin üstte duruşu, yırtmaç detayı ve zümrüt rengi; alıcıların beğenisini kazanıyor. Üst kısmında bulunan drape detayları ve straplez kesimi, gövde kısmı dar olan kadınlar için iyi bir seçenek oluyor. Dört farklı beden kalıbına sahip olan elbise; 34, 36, 38 ve 40 beden alternatifi ile müşterilerle buluşuyor. Aynı zamanda model, 12 farklı renk seçeneği sayesinde dilediğiniz rengi seçmenize ve şıklığınızla göz doldurmanıza imkân tanıyor.

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3. Beyazın asaleti ve zarafetini üzerinde taşımak isteyenlere: Geogodalia Gece Elbisesi

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

Geogodalia Gece Elbisesi, beyazın şıklığı ve zarafetini kullanıcılar ile buluşturuyor. Yüksek kaliteli polyesterden üretilen elbise, derin yırtmacı ve göğüs dekoltesi ile göz dolduruyor. Midi boyu sayesinde her ortamda rahatça tercih edilebiliyor. Dilerseniz tatilde dilerseniz özel günlerde giyebileceğiniz ürünün, üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Hem şık hem yumuşak dokusu sayesinde konfor sağlıyor. Omuzları açık bırakan yaka detayı ve yırtmacı ile sizi oldukça şık ve iddialı görünmenizi sağlayan elbise, uygun fiyatlı olduğu için çok fazla tercih ediliyor.

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4. Şık ve kaliteli: TRENDYOLMİLLA Saks Volan Detaylı Saten Abiye & Mezuniyet Elbisesi

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

TRENDYOLMİLLA Saks Volan Detaylı Saten Abiye & Mezuniyet Elbisesi, Demet Özdemir'in elbisesi gibi saten kumaştan üretiliyor. Ürünün volan detayları ile yürüdükçe ahenkle açılan yırtmacı, oldukça şık bir duruş sergiliyor. Kruvaze yaka ve reglan kol detaylarına sahip elbise ile gecenin en şık kişisi olabilirsiniz. Maxi etek boyu olan model, hareketli yırtmaç detayı ile dikkat çekiyor. Demet Özdemir'in kıyafetine alternatif olarak tercih edebileceğiniz elbise ile dilerseniz bir düğünde boy gösterebilir dilerseniz mezuniyet töreninin yıldızı siz olabilirsiniz. Ürünün toplamda dört farklı renk seçeneği olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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5. Siyahın asaletini seven kişiler için: Sytaun Kare Yaka Abiye Elbise

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

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Sytaun Kare Yaka Abiye Elbise, saten kumaşın siyah renkle buluşması ile oldukça zarif görünüyor. Ürün; kare yaka detayı, degaje duruşu ve önde yer alan yırtmacı ile hem frapan hem modern şekilde tasarlanıyor. Bölünmüş etek görünümü ile bacaklarınızın daha ince ve uzun şekilde görünmesini sağlıyor. Nefes alabilir kaliteli polyesterden üretilen elbise, özel davetlerde konforlu hissettiriyor. İki farklı renk seçeneği bulunan ürünün; S, M ve L beden aralığı olduğunu söylememizde fayda var. Demet Özdemir'in elbisesine kumaş açısından benzerlik gösteren bu ürünü kaçırmamanızı öneriyoruz.

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6. Derin yırtmaç ile iddialı görünüm: LOVE IS EVERYWHERE Kadın Fuşya Zincir Askılı Sırt Kuşak ve Zincir Detaylı Uzun Kobe Saten Elbise

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

Sırada Demet Özdemir'in elbisesine çok benzeyen bir önerimiz var. LOVE IS EVERYWHERE Kadın Fuşya Zincir Askılı Sırt Kuşak ve Zincir Detaylı Uzun Kobe Saten Elbise, sırtında bulunan detaylar ve dekoltesi ile ön plana çıkıyor. Dokuma kumaştan üretilen ürün, astarlı olduğu için iç gösterme problemini ortadan kaldırıyor. Derin bacak yırtmacı bulunann ürünün toplamda beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Nişan, parti, düğün ya da mezuniyet gibi davetlerde ürünü giyerek tarzınızı konuşturabilirsiniz. Ürünü daha detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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7. İddialı ve şık: Jorjet Moda Saten Kolsuz İp Askı Uzun Volanlı Abiye Elbise

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

Jorjet Moda Saten Kolsuz İp Askı Uzun Volanlı Abiye Elbise, önünde bulunan volan detayları ile masallardan çıkmış bir kahraman gibi hissetmenizi sağlıyor. Ürün, ince askılı kol detayları ve akıcı bir kumaşa sahip olması sayesinde çok fazla tercih ediliyor. Fit bir kesimde tasarlanan model, vücudunuzu daha formda göstermenize yardımcı oluyor. Basen problemi olanlar için uygun olan elbise, fazlalıkları saklama konusunda doğru bir seçim oluyor. Kırmızı renkli saten kumaş ile üretilen bu elbise ile şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

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8. Pencere detayı bulunan: INVIDIA İnce Askılı V Yaka Saten Abiye

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan pembe elbisesine alternatif öneriler

INVIDIA İnce Askılı V Yaka Saten Abiye'nin rengi, modeli, ve duruşu ile katıldığınız davetlerde bütün bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz. İnce askılı, V yaka saten abiye elbise; rengi ve karın bölgesinde bulunan minik pencere detayı ile oldukça şık görünüyor. Sezon trendlerine uygun olan ve içinde oldukça rahat hissedeceğiniz ürünün 38, 40 ve 42 bedeni bulunuyor. Demet Özdemir'in nişanında giydiği elbise gibi saten kumaşla üretilen model, sezonun iddialı parçaları arasında yer alıyor. Şık davetlerin parmakla gösterilen kişisi olmak istiyorsanız bu ürüne göz atmanızı öneriyoruz.

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