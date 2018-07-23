MAGAZİN

Demet Şener formunun sırrını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Eski manken Demet Şener sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. İki çocuk annesi Şener formunun sırrını açıkladı...

Demet Şener formunun sırrını açıkladı

1995 Türkiye Güzeli, eski manken Demet Şener havuz başında verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı.

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre, iki çocuk annesi olan 41 yaşındaki Demet Şener formunun sırrını açıkladı:

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“Sporu yaz-kış hiç aksatmıyorum. Haftanın 2 günü yoga yapıyor, 4 günü ağırlık çalışıyorum. Akşam en geç 23.00’te yatıyor, sabah 06.00’da kalkıyorum. Yediğime içtiğime de dikkat ediyorum. Ayrıca her şart altında mutlu olmayı biliyorum.”

Demet Şener hamilelik dönemlerini saymazsak tam 21 yıldır 57 kilo.


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Demet Şener Demet Şener kilo

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