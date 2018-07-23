1995 Türkiye Güzeli, eski manken Demet Şener havuz başında verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı.

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre, iki çocuk annesi olan 41 yaşındaki Demet Şener formunun sırrını açıkladı:

“Sporu yaz-kış hiç aksatmıyorum. Haftanın 2 günü yoga yapıyor, 4 günü ağırlık çalışıyorum. Akşam en geç 23.00’te yatıyor, sabah 06.00’da kalkıyorum. Yediğime içtiğime de dikkat ediyorum. Ayrıca her şart altında mutlu olmayı biliyorum.”

Demet Şener hamilelik dönemlerini saymazsak tam 21 yıldır 57 kilo.



