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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah başlıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 07.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcılar Alişan ve Demet Akalın'ın sunumuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayın tarihi açıklandı.

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah', pazartesi gününden itibaren hafta içi her sabah 09.45’te canlı yayınla Star’da izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan’la çok özel bir program, Star’da başlıyor.

DOPDOLU BİR BÖLÜMLE GELİYOR!

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici ilk bölümün sürpriz isimlerinden. İrem Derici, hem şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak hem de özel itiraflarıyla gündeme damga vuracak!

Astrolog Dinçer Güner gündeme dair özel açıklamalarda bulunacak. Koronavirüsü ne zaman bitecek? Yeni dönemde ekonomi alanında hangi gelişmeler yaşanacak? Merak edilen ne varsa Astrolog Dinçer Güner anlatıyor…

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın mutfak bölümünde Şef Elif Korkmazel, enfes tarifleriyle “Bugün ne pişirsem?” derdine son veriyor! Elif Korkmazel, hayatı kolaylaştıran mutfak sırları ve yemek yapmanın püf noktalarını daizleyici ile paylaşıyor.

“Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”, 10 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah canlı yayınla Star’da...

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