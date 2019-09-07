MAGAZİN

Demi Lovato en büyük korkusuyla yüzleşti: Selülitli fotoğraf paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

Hayatının çeşitli dönemlerinde, aldığı kilolar nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken 27 yaşındaki Demi Lovato, Instagram hesabında en büyük korkusuyla yüzleşti. Lovato, bacaklarındaki selüliti gözler önüne seren, üzerinde hiçbir düzeltme yapılmamış bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına "Bu benim en büyük korkum. Editlenmemiş, üzerinde düzeltme yapılmamış bikinili bir fotoğrafım. Bedenim yüzünden mahcup edilmekten gerçekten çok yoruldum" diye yazdı.

,TNOWldDodUqNRyvrGrmTSA

Fotoğrafını filtresiz, üzerinde düzeltme yapmadan ve selülitlerini saklamadan paylaşan Lovato, birkaç tane bikinili pozunu da filtreli olarak paylaştı. Bunun nedenini de "Evet, diğer bikinili pozlarımı filtreledim, bundan nefret ediyorum ama gerçek bu, yaptım" dedi. Genç şarkıcı, filtreli pozlarının, başkalarının güzellik anlayışını yansıttığını belirterek "Ama onlar ben değilim" diye yazdı. Lovato, başkalarının standartlarına uymaya çalışmak yerine kendisi olarak hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini de belirtti. Demi Lovato "İşte bu, utanmayan, korkmayan, bu bedene sahip olmaktan gurur duyan benim" diye yazdı. Demi Lovato, kendini sevdiğini belirterek takipçilerine "Siz de kendinizi sevmelisiniz" diye seslendi.

AG_120461_004

Demi Lovato'nun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. 10 saat içinde 6 milyonun üzerinde beğeni alan paylaşımın ardından takiçipçileri de kendi selülitlerini gözler önüne seren, filtresiz pozlarını Lovato'ya göndermeye başladı.

,j5pY5QT3SkWqRXFE3K4_hw

Genç şarkıcı da bu pozları Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde paylaştı. Büyük beden model Ashley Graham da 27 yaşındaki müzisyene destek verenler arasında yer aldı.

Demi Lovato

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demi lovato Selülitli fotoğraf

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

TFF'den 19:05 açıklaması

TFF'den 19:05 açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sıla ile Hazer Amani aşkından ilk fotoğraf

Sıla ile Hazer Amani aşkından ilk fotoğraf

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Mehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti!

Mehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Seren Serengil: Allah beni kahretsin!

Seren Serengil: Allah beni kahretsin!

Seren Serengil’den küs olduğu Demet Akalın’a gönderme!

Seren Serengil’den küs olduğu Demet Akalın’a gönderme!

Cristiano Ronaldo leopar desenli sabahlığıyla olay oldu

Ronaldo leopar desenli sabahlığıyla olay oldu

Nicki Minaj aile olabilmek için müziği bıraktığını açıkladı

Nicki Minaj müziği bırakıyor! Sebebi ise...

Sertap Erener sinirden köpürdü! 'Çıplaklık ayıp değildir'

Sertap Erener sinirden köpürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.