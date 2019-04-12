Demi Rose'dan bomba itiraf: Çiftler bana...

Yaptığı seksi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose bu itirafıyla sosyal medyayı salladı.

24 yaşındaki Demi Rose genelde giydiği dekolteli kıyafetlerle gündeme gelirken bu sefer bir itirafıyla gündemde...

Birçok çiftin kendisine ilginç bir teklifle geldiğini söyleyen 24 yaşındaki Rose, "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelin grup seks yapalım diyor ve grup seks teklifinde bulunuyor" dedi.

Rose bu teklifler karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirirken aynı zamanda bu kadar açık olmalarına da hayret ediyor imiş!

