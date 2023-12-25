Demi Rose görenleri yine şaşırtmadı! Tarzıyla dikkat çekti

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Demi Rose kıvrımlarını sergilediği pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose yine adından söz ettirdi.

Noel için tatile giden kıvrımlı fenomen bu sefer taytıyla dikkat çekti. Çıplak gibi görünen Rose hayranlarını yine şaşırtmadı.



İddialı tarzıyla çıplak sanılan Rose'un pozlarına hayranları "Hep çok iddialısın", "Yine çıplaksın sandım" yorumları yağdı.







