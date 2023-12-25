Zehra Güneş spor yaptığı anları paylaştı, yorum yağdı! "2023'ün en güzel sporcusu..."

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-2'lik bir galibiyet sonucu altın madalya ve kupanın sahibi olmuştu. Takımın öne çıkan oyuncularından biri olan Zehra Güneş bu şampiyonluk sonrası paylaşımlarıyla da adından söz ettirmişti.

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve gençlere örnek olan sporcular arasında yer alıyor.

Zehra Güneş Vakıfbank'ta sporcu olarak kariyerine devam ederken pozlarıyla da beğeni topluyor.

Güneş son olarak maçtan bir karesini 23'ün son oyunu yakında görüşürüz" notuyla paylaşınca takipçilerinden voleybolcuya kalp emojileri yağdı.

Dakikalar içinde binlerce beğeni alan Zehra Güneş'e hayranlarından "2023'ün en güzel sporcusu..." yorumları da yağdı.

SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI

Zehra Güneş ardından da spor salonundan spor sütyeni ve taytlı haliyle pozunu paylaşınca hayranlarının dikkatini çekti. Güzel voleybolcuya beğeni yağdı.





