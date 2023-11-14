Demi Rose ip gibi iç çamaşırıyla yine şoke etti

2016 yılında Kylie Jenner'ın eski rapçisi Tyga ile romantik bir bağ kurmasıyla şöhrete kavuşan ve kıvrımları sayesinde fenomen olan Demi Rose müstehcen pozlarına yenilerini ekledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla şoke eden Rose vücudunu boyadı ve ip kadar ince bir iç çamaşırıyla olay pozlar verdi.

Demir Rose hayranlarının bir kısmından beğeni alsa da bir kısım takipçi ise eleştiri de bulundu.

"Elimden geldiğince sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Seyahat etmek zor, dünyayı dolaşıyorum ama rutinimi sürdürmeye çalışıyorum" diyen kıvrımlı fenomen "Herkes benim tanıdıkları en sağlıklı insan olduğumu söylüyor. Yiyeceğim en yağlı şey fındık ve fıstık ezmesidir. Figürüm çok hızlı kilo alıyor. Yediğim her kötü şeye vücudum alışmıyor ve kilo alıyor" dedi.







