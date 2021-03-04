Demi Rose mutfak tezgahına çıktı

Instagram’da yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demi Rose, geleneği bozmadı. Göğüslerini ortaya çıkaran çiçekli dar elbisesiyle poz veren modelin fotoğrafına beğeni yağdı.

25 yaşındaki esmer güzelin mutfak tezgâhı üzerinde verdiği poz, 16,1 milyon Instagram takipçisi tarafından beğeniyle karşılandı.

1950'lerden ilham alan bir kombinle hayranları karşısına çıkan Demi Rose, kombinini sade makyajıyla tamamladı.

Covid-19 pandemisiyle birlikte artan dijital satışlarla birlikte Demi Rose’un markalarla iş birliği daha da arttı. İç çamaşırı ve giyim markalarıyla ortak iş birliği yapan Demi Rose, son günlerde reklamlı gönderi sayısı bir hayli arttı.

