Demi Rose otel odasının banyosundan paylaştı

24 yaşındaki İngiliz manken ve model Demi Rose, Instagram'ın çok popüler isimleri arasında geliyor. 12 milyon takipçisi olan Rose şu sıralar Meksika'da tatil yapıyor.

Sık sık tatile çıkan ve tatilden en cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Demi Rose bu sefer de kaldığı otelin banyosundan mayoyla bir poz verdi. Verdiği seksi pozla beğeni toplayan Rose'un yılan figürlü kolyesi de gözlerden kaçmadı.

Rose tatilin sebebini ise 'zihnine, bedenine ve ruhuna bakmak' olarak ifade etmişti.

Demi Rose geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya hesabından poposunu paylaşmış ve herkesi şoke etmişti. Üstelik Rose bu paylaşımı reklam anlaşması sebebiyle yapmıştı.



