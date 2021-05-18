Demi Rose’un elbisesi “bunu kim giyecek” dedirtti!

Paylaştığı birbirinden çarpıcı fotoğrafları ile ününe ün katan Demi Rose, yine dikkat çeken bir kıyafetle objektif karşısına geçti.

Genç model, mutfak önlüğüne benzeyen mini elbisesiyle Instagram’ın ateşini yükseltti. 26 yaşındaki model, pandemiyle birlikte sosyal medya hesabından marka iş birliklerini arttırarak gelirini katladı.

Stilini kedi gözü modeli gözlüklerle tamamlayan Demi Rose, elbisenin arka kısmının ne kadar kısa olduğunu göstermek için arkasının da bir fotoğrafını paylaştı.

Demi Rose fotoğrafını, "Size küstahça hizmet ediyor" notuyla paylaştı. Demi Rose’un hayranları gönderinin altını övgü dolu yorumlarla doldururken, aralarında elbiseyle ilgili şaşkınlığını gizlemeyen yorumlar da yer aldı.



