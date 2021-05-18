MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Rose’un elbisesi “bunu kim giyecek” dedirtti!

Demi Rose’un elbisesi “bunu kim giyecek” dedirtti!

18.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram sayesinde adını tüm dünyaya duyuran genç model Demi Rose, yine olay yaratan bir elbiseyle objektif karşısına geçti. Mutfak önlüğüne benzeyen elbiseyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Demi Rose’un elbisesi “bunu kim giyecek” dedirtti!

Paylaştığı birbirinden çarpıcı fotoğrafları ile ününe ün katan Demi Rose, yine dikkat çeken bir kıyafetle objektif karşısına geçti.

Genç model, mutfak önlüğüne benzeyen mini elbisesiyle Instagram’ın ateşini yükseltti. 26 yaşındaki model, pandemiyle birlikte sosyal medya hesabından marka iş birliklerini arttırarak gelirini katladı.

0_Demi-Rose-bra-and-dress

Stilini kedi gözü modeli gözlüklerle tamamlayan Demi Rose, elbisenin arka kısmının ne kadar kısa olduğunu göstermek için arkasının da bir fotoğrafını paylaştı.

0_Demi-Rose-bra-and-dress (1)

Demi Rose fotoğrafını, "Size küstahça hizmet ediyor" notuyla paylaştı. Demi Rose’un hayranları gönderinin altını övgü dolu yorumlarla doldururken, aralarında elbiseyle ilgili şaşkınlığını gizlemeyen yorumlar da yer aldı.

Demi Rose hayranlarını heyecanlandırdıDemi Rose hayranlarını heyecanlandırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Çok sinirlendi: "Gelmiş geçmiş en itici.." Çok sinirlendi: "Gelmiş geçmiş en itici.."
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Üç ülke gelecek nesil savaş uçakları geliştirmek için anlaştı!

Üç ülke gelecek nesil savaş uçakları geliştirmek için anlaştı!

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.