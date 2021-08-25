Demi Rose, vücudunu sergilemekten çekinmedi

Instagram’dan paylaştığı cüretkâr fotoğraflar sayesinde adını dünyaya duyurmaya başaran Demi Rose, iki yeni fotoğraf daha paylaştı.

Vücudunu sergilemekten çekinmeyen İngiliz güzel, ilk fotoğrafında göğüslerini havluyla kapatırken ikinci fotoğrafında ise havlusunu indirerek sadece elleriyle kapattığı fotoğrafını paylaştı.

17 milyonu aşkın takipçisi olan Demi Rose, fotoğraflarını “Dünyadaki cennet” notuyla paylaştı. Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.

Yaz tatili için İbiza’yı tercih eden güzel, yaz boyu sahillerden paylaşım yapmaya devam etti.



