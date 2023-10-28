Demir Maske (Iron Mask) filmi konusu nedir? Demir Maske filmi oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Demir Maske (Iron Mask) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Demir Maske, orijinal adıyla Iron Mask filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Oleg Stepchenko yapıyor. İşte Oleg Stepchenko'nun yönettiği Demir Maske (Iron Mask) filmi ile ilgili merak edilenler...
İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.
Jonathan Green rolünde Jason Flemyng
Cheng Lan rolünde Helen Yao
Jackie Chan, Usta Et Al olarak
Kaptan James Hook rolünde Arnold Schwarzenegger
Çar Büyük Petro rolünde Yuri Kolokolnikov
Bayan Emma Dudley rolünde Anna Churina
Lord Dudley rolünde Charles Dance
Büyükelçi rolünde Rutger Hauer
Kaptan rolünde Martin Klebba
Grey rolünde Christopher Fairbank
Ölü Kazak rolünde Igor Jijikine
Kule Muhafızı rolünde Robert Gilabert Cuenca
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
00:45 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Müzik Arası