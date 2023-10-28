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  4. Demir Maske (Iron Mask) filmi konusu nedir? Demir Maske filmi oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Demir Maske (Iron Mask) filmi konusu nedir? Demir Maske filmi oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

28.10.2023 19:55 | Son Güncelleme:
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Demir Maske (Iron Mask) filmi ile ilgili aramalar filmin Kanal D yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Jason Flemyng, Xingtong Yao ve Jackie Chan'in başrolde olduğu aksiyon ve macera filmi bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Demir Maske (Iron Mask) filmi konusu nedir? Demir Maske filmi oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Demir Maske (Iron Mask) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Demir Maske, orijinal adıyla Iron Mask filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Oleg Stepchenko yapıyor. İşte Oleg Stepchenko'nun yönettiği Demir Maske (Iron Mask) filmi ile ilgili merak edilenler...

DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

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DEMİR MASKE OYUNCULARI KİMLER?

Jonathan Green rolünde Jason Flemyng

Cheng Lan rolünde Helen Yao

Jackie Chan, Usta Et Al olarak

Kaptan James Hook rolünde Arnold Schwarzenegger

Çar Büyük Petro rolünde Yuri Kolokolnikov

Bayan Emma Dudley rolünde Anna Churina

Lord Dudley rolünde Charles Dance

Büyükelçi rolünde Rutger Hauer

Kaptan rolünde Martin Klebba

Grey rolünde Christopher Fairbank

Ölü Kazak rolünde Igor Jijikine

Kule Muhafızı rolünde Robert Gilabert Cuenca

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
00:45 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Müzik Arası

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