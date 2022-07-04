'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alındı, gerçek bambaşka çıktı! Nezarethane ilginç görüntüler: Yılan var, onu arıyorum, pişirip yiyeceğim

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan İbrahim D., akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenerek serbest bırakıldı. Üzerine kayıtlı şirketin 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı saptanan İbrahim D.'nin nezarethanede çekilen görüntülerde 'Yılan var, onu arıyorum, pişirip yiyeceğim' diyerek tuhaf cevaplar verdiği görüldü. Şirketin, İbrahim D.'den alınan vekaletle açıldığı tespit edilirken cebinde memleketine dönecek parası olmayan İbrahim D. için polisler aralarında para toplayarak otobüs bileti aldı.

323 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında İbrahim D.'nin de bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

4 AYDA 210 MİLYON TL'LİK İŞLEM

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında Adana'da gözatına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen İbrahim D.'nin üzerine açılan şirket ile ilgili inceleme yapıldı. Sokakta yaşayan ve akıl sağlığı yerinde olmayan İbrahim D.'nin üzerine açılan şirketten, 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı belirlendi. Şirketin, İbrahim D.'den alınan vekaletle açıldığı tespit edildi. Milyonluk şirketi olan İbrahim D., gözaltına alınıp Ankara'ya getirildiğinde üzerinde yırtık ve kirli kıyafetleri ile dikkati çekti.

"YILAN VAR, ONU ARIYORUM, PİŞİRİP YİYECEĞİM"

İbrahim D., nezarethanede çekilen görüntülerde yılan aradığını söyleyerek, sıradışı hareketlerde bulundu. İbrahim D., kendisine yöneltilen 'ne yapıyorsun' sorusuna ise 'Yılan var, onu arıyorum, pişirip yiyeceğim' diyerek tuhaf cevaplar verdiği görüldü. İbrahim D., emniyetteki işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

POLİSLER PARA TOPLAYARAK OTOBÜS BİLETİ ALDI

Üzerine milyonluk şirket kurulan İbrahim D.'nin serbest bırakıldıktan sonra cebinde memleketi Adana'ya dönecek parası olmadığı anlaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, İbrahim D. için aralarında para toplayarak otobüs bileti aldı.

Kaynak: DHA

