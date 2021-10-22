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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen hastalık! En az 165 çocuk hayatını kaybetti

22.10.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalığın giderek yayılması, ülkede çocuk ölümlerine neden oluyor. Yerel basında yer alan haberlerde, ülkenin güneybatısında yayılan ve bilinmeyen bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayının sonundan bu yana en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen hastalık! En az 165 çocuk hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayının sonundan bu yana en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi.

İlk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kwilu eyaletinde yer alan Gungu kasabasında ortaya çıkan hastalığın, 5 yaşına kadar olan çocukları etkilediği belirtilirken, Kwilu Eyaleti Sağlık Baklanı Jean-Pierre Basake yaptığı açıklamada, enfekte olan çocukların bazılarının sıtma benzeri semptomlar gösterdiğini kaydetti.

''SITMAYA BENZİYOR''

Basake, "Sıtmaya benziyor ve hızlı testlerde pozitif çıkıyor, fakat sıtmanın yanı sıra bazı çocuklar ise, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz ve anemiye neden olan bir hastalıkla mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı. Bakan Basake, Kwilu Sağlık Bakanlığının henüz hastalığın kaynağını araştırmaya ve karşı önlemler geliştirmeye yönelik çalışmalara başlamadığını belirtti.

Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Mukedi Topluluğu Başkanı Alain Nzamba yaptığı basın açıklamasında, hastalığın Lozo Munene ve Kinzamba köylerinde günlük ortalama 4 çocuğun ölümüne neden olduğunu kaydetti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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