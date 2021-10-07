HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni salgın Dang Humması! Ölümler çok hızlı

Yeni salgın Dang Humması! Ölümler çok hızlı

07.10.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 236 milyon 849 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 835 bine ve iyileşenlerin sayısı 213 milyon 961 bine yükseldi. Bununla birlikte tüm dünya daha koronavirüs hastalığından kurtulamamışken yeni bir salgınla mücadele edecek gibi görünüyor. Dang humması vakalarının eyaletler arasında ve birçok yerde keskin bir şekilde yükseldiği ve şu anda COVID tehdidinden bile daha korkutucu olduğu belirtiliyor.

Yeni salgın Dang Humması! Ölümler çok hızlı

Pandemi bizi vuralı bir buçuk yıldan fazla oldu ve COVID-19 hala aramızda ancak Hindistan önemli sayıda COVID vakası ile uğraşmaya devam ederken, birden fazla eyalette başta Dang humması olmak üzere vektör kaynaklı hastalıklarda aniden bir artış görülmeye başlandı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti, çocukların hastalığa daha sık yakalandığı ve en kötü etkilenen eyalet oldu.

Sivrisinek ısırması yoluyla yayılan bir enfeksiyon olan Dang hummasından insanların yaklaşık yüzde 5’i ciddi bir şekilde etkileniyor ve bunların küçük bir bölümünde hastalık hayati riskin oluşmasına neden oluyor.

24 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Mirror'ın haberine göre, Hindistan'da yeni bir salgın nedeniyle 24 çocuk hayatını kaybetti. Üstelik ölümler, hastalık görüldükten saatler sonra meydana geldi. Haryana, Palwal'daki sağlık görevlileri tarafından 'Gizemli hastalık' olarak adlandırılan bu durum yüksek ateşe neden oluyor fakat ateşin nedeni bilinmiyor. Uzmanlar, öldürücü hastalığın virüs kaynaklı olabileceğini söylüyorlar.

Firozabad bölgesinin en üst düzey sağlık yetkilisi Dr Neeta Kulshrestha, "Hastanelerdeki hastalar, özellikle çocuklar çok hızlı ölüyor" şeklinde konuşuyor.

DSÖ: YIKICI SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Dişi sivrisinekler tarafından bulaşan dang virüsü, esas olarak tropikal bir hastalık ve Hindistan'da yüzlerce yıldır görülmekte. Her yıl dünya çapında yaklaşık 100 milyon ciddi dang humması vakası rapor ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "Covid-19 ve dang salgınlarının birleşik etkisi, risk altındaki popülasyonlar için potansiyel olarak yıkıcı sonuçlara yol açabilir.''

Çocuklar soğuk algınlığı ya da mide iltihabı gibi görülen dang virüsü, vücuda girdikten 3 ila 14 gün sonra ortaya çıkıyor. Çocukları yetişkinlere oranla daha çok etkileyen Dang virüsü bulaşan insanların yüzde 80’inde hiçbir semptom görülmemekte ya da sadece hafif semptomlar oluşmaktadır.

BELİRTİLERİ BÖYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Eklem ağrıları, baş ağrıları, dehidratasyon ve mide bulantısıyla hastaneye kaldırılan kişilerin, viral bir enfeksiyon olan dang hummasından kaynaklı ölümlerin ana nedeni olabileceği düşünülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdiBoşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi
İnternetin öz evladı Aaron Swartz'ın hazin sonu!İnternetin öz evladı Aaron Swartz'ın hazin sonu!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Iraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Iraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede en az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Ülkede en az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.