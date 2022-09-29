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  4. Deneme amaçlı başlamıştı! Süper meyve olarak biliniyor... Hasadı yapıldı

Deneme amaçlı başlamıştı! Süper meyve olarak biliniyor... Hasadı yapıldı

29.09.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’in Göre kasabasında çiftçi Ahmet Katılmış tarafından üç yıl önce deneme amaçlı yetiştirilen ve faydalarından dolayı 'süper meyve' olarak bilinen aronya meyvesinin hasadı yapıldı. Hasat, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından yapıldı.

Deneme amaçlı başlamıştı! Süper meyve olarak biliniyor... Hasadı yapıldı

Nevşehir’in Göre kasabasında çiftçi Ahmet Katılmış tarafından yetiştirilen aronya meyvesinin hasadı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından yapıldı. 3 yıl önce deneme amaçlı aronya bitkisi üretimine başladığını söyleyen Ahmet Katılmış, "Bu bitki Türkiye’de çok geçmişi olmayan bir bitki. Bu alan ar-ge merkezi gibi çalışıyor. Ürünlerin bölgeye uyumlu olup olmadığını deniyorum. Bu ürünleri dikeli üç yıl oldu ve bu süre içerisinde bölgeye uyum sağladı. Bu ürünü bölgede çoğaltmak istiyoruz. Bu ürün Kuzey Amerika’da ağaç başı iki üç kilo ürün alınırken, biz burada beş kilo ürün aldık. Hem bu bölgede toprak uygun hem de bölge uygun" şeklinde konuştu

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'EKONOMİK DEĞER OLARAK GÜZEL BİR ÜRÜN'

Hasat töreninde açıklama yapan Nevşehir Valisi İncisi Sezer Becel de, aronya meyvesinin süper meyve olduğunu söyleyerek, "Hasadımız öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Böyle farklı bir ürün hasadı yapmaktan çok mutluyuz. Alternatif ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bahçecilik anlamında KOP destekli olarak aronya bitkisini Nevşehir’de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hem katma değeri hem de saklama koşulları çok yüksek. Pastacılık ve dondurma sektöründe kullanılıyor. Ayrıca reçel ve marmelatta da kullanılan bir ürün. Ekonomik değer olarak da güzel bir ürün. Çok fazla su istemeyen iklime uygun bir meyve. Bu meyvenin insan vücuduna sağlamış olduğu yararlardan dolayı süper meyve deniyor. Bu vesile ile de aronyanın ilk hasadını yapmış olduk” dedi.

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Hasat törenine katılan AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, bu tür ürünlerin Nevşehir’de yaygınlaşmasının çiftçiler açısından güzel olacağını söyleyerek, çiftçilerin artık alternatif ürünlere önem verdiğini kaydetti. (İHA)

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meyve aronya hasat süper
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