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Deniz Akbulut'tan yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2019 15:39 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Deniz Akbulut, yıllar önce şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kendisinden hoşlandığını söyleyerek otel odasında yaşadıkları bir anısını anlattı.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Deniz AKbulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Bir dönem İbrahim Tatlıses'le aynı filmde rol alan Akbulut'tan yıllan sonra şaşırtan bir itiraf geldi. Akbulut, İbrahim Tatlıses kendisine 'Senden çok hoşlanıyorum' dediğini söyledi.

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"İBRAHİM BEY BENİ ODASINA ÇAĞIRDI"

Canlı yayında gençlik anılarından bahseden Akbulut, İbrahim Tatlıses ile başına gelen anısı şöyle anlattı: "Bursa'da kalıyoruz. Sezen Aksu, MFÖ, Sibel Can ve ben varım. Herkesin kendine ait odası var. Bir gün sabah 11.00 gibi telefonum çaldı. İbrahim Tatlıses'ti arayan… Kendi kendime 'Allah Allah sabahın bu vaktinde beni neden arıyor' dedim. Yardımcım dedi ki 'Sizi odasına çağırıyor, gidebilir misiniz?' sonra gitmeye karar verdim. Alt kattaydı onun odası, tam kapıyı çalacağım sırada kapı açıldı. Sibel Can çıktı içeriden o zaman oryantaldi kendisi.

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"SENDEN ÇOK HOŞLANIYORUM"

Ben odaya girdim. Yatağın kenarına oturdum, 'buyurun İbrahim Bey' dedim. 'Ben senden çok hoşlanıyorum' dedi ve beni yatağa doğru itti. Şaşırdım, heyecanlandım, panik oldum.

"KENDİMİ ONUN KOLLARINA BIRAKABİLİRDİM"

'Senden çok hoşlanıyorum' dedi. Ben titremeye başladım, genç bir kadınım. Kendimi bırakabilirdim kollarına… Şöyle bir yüzünü elledim, 'İbrahim Bey sakallarınız çıkmış!' 'Hemen aldırayım' diye karşılık verdi. Hemen adamlarına söyledi, 'Gidin bana tıraş bıçağı alın, tıraş olacağım.'

Ben de 'İbrahim Bey ben odama çıkayım. Hemen geliyorum, ufak bir işim var.' dedim. Odama çıkış o çıkış… Telefonlar çalıyor, yardımcıma dedim 'açma' ondan sonra çok üzüldüm.

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"BEĞENDİĞİ KADINI ELDE EDEMEYİNCE ÇEKTİ GİTTİ"

İbrahim Bey o gün Bursa'yı terk etti. Programa bile çıkmadı. Akşam Bursa'dan İzmir'e gitti diye duydum. Sanıyorum ki onuru kırıldı, sanıyorum ki birlikte olmak istedi. 'Reddettiğim için mi acaba?' diye düşündüm. Ben aslında kendisini reddetmedim duygusal olarak, ama o beğendiği bir kadını elde edemeyince çekti gitti.

"İBRAHİM'DEN KAÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Ben hiçbir zaman 'İbrahim Tatlıses beni taciz etti' demedim. Zaten taciz de edilmedim. İki taraf da birbirinden hoşlanabilir, erkek hoşlanabilir, ben aşık olurum kendimi tutamayabilirim… Ben İbrahim Tatlıses'ten neden kaçtım biliyor musunuz? Ben İbrahim Bey ile birlikte olsaydım, onun önünde eğildiği, saygı duyduğu kişi de bana deli gibi aşıktı. Onlar vuruşurlardı. Belki İbrahim'e bir şey olurdu.

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"İBRAHİM TATLISES'E AŞIKTIM"

Korktuğum için kaçtım, tek sebep buydu. Ben kendisiyle bir türlü görüşemedim. Görüşmek istedim ama kaçtı hep. Buradan söylüyorum ben de ona aşıktım. Birlikte olamamamızın tek sebebi o kişi. İbrahim Tatlıses'i öldürebilirdi. Mecburen kaçmak zorunda kaldım. Bunu da ilk kez itiraf ediyorum. Beraber onunla film çekiyorduk, set araları onunla konuşmaktan kaçınıyordum çünkü çok heyecanlanıyordum. Platonik bir şekilde aşıktım, ama hep kaçıyordum…''

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Deniz Akbulut 2. Sayfa ibrahim tatlıses itiraf

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