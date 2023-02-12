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Deniz Akkaya afet bölgesinde olan Gamze Özçelik'i paylaştı! "Kendinden bir melek yarattı"

12.02.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler sonrası harekete geçen Gamze Özçelik ekibiyle birlikte günlerdir afet bölgesinde. Yemek dağıtımı yaparken görüntülenen eski oyuncuyu paylaşan Deniz Akkaya "Kendinden bir melek yarattı" dedi.

Deniz Akkaya afet bölgesinde olan Gamze Özçelik'i paylaştı! "Kendinden bir melek yarattı"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler sonrası Umuda Koşanlar Derneği ile afet bölgesinde bulunan Gamze Özçelik, depremzedelere çorba dağıttı.

Afet bölgesinden zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik, "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku... 'Bu da geçer yahu' diyoruz. İnşallah..." ifadelerini kullandı.

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"İSTİKRARLI UZUN BİR YOL"

"Ümit etmekten vazgeçme" diyen Gamze Özçelik'i Deniz Akkaya paylaştı. Deniz Akkaya paylaşımında "İstikrarlı uzun bir yol. Seküler kesimin yerden yere vurup sahip çıkmadığı gazeteciler... O zamanları ben iyi hatırlarım. Gamze kendinden bir melek yarattı" dedi.

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