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Deniz Akkaya'dan küvet pozu sonrası yatak pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 09:53 | Son Güncelleme

Küvette verdiği pozlarla dikkat çeken model Deniz Akkaya, bu sefer de mavi mayosuyla yatağında ilginç pozlar verdi.

Deniz Akkaya'dan küvet pozu sonrası yatak pozu

Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, son paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Hayatının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Akkaya, son verdiği pozlarla herkesi kendine hayran bıraktı.

Yaptığı sporlarla mükemmel bir fiziğe kavuşan Deniz Akkaya, vücudunun ne kadar esnek olduğunu kanıtlamış oldu. Dün bir çekim için küvette poz veren Akkaya, bu sefer de yatakta mavi mayosuyla tepetaklak poz verdi. Ünlü manken paylaştığı fotoğraflarda "42 kere maşallah" diyerek kendine övgü yağdırdı.

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"ZOR BİR 2019'DU"

Fotoğraflarını uzun bir notla yayınlayan Akkaya, "Doğru spor, doğru antrenör ve doğru beslenme ile mümkün mü? Mümkün! Hepsini ve daha fazlasını yavaş yavaş YouTube da özgürce ifade etmeye başladık bile. En bastan aslında bu disipline nasıl girilir, doğru antrenör nasıl seçilir ilk olarak anlattığımız konu bu oldu antrenörlerimden hoca ile ilk olarak... Yabancı sayfalara gıpta edip, kendi memleketlisine farklı bir tavır sergileyenlere diyecek sözüm yok ancak buradaki fotoğraf ne yaşamdan, ne de hayattan vazgeçmeyen bir kadın. Zor bir 2019'du benim için değil herkes için yaşadık hissettik, 2020'ye girerken kendime verdiğim en önemli söz: Elalem adlı dünyanın en büyük jürisini memnun etmek gibi bir derdin yok Deniz. Gerçekten tek isteğim yeni yıldan, herkesin birbirine benzediği şu zamanda, kendi gibi olma cesaretini gösteren herkese içtenlikle huzur, özgürlük ve kendini özel yapan değerlerini kaybetmeyecek güç diliyorum..." dedi.

KÜVETTE POZ VERMİŞTİ

Dün bir çekim için küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yaparak "Arkamda pembiş bir ip var ya. İşte o mayonun ipi. Sonra laf çıkmasın" demişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
rezillik gündemde kalmaya çalışıyo
Para bitti demekki
bunalıma girdi zaar, eskisi gibi ilgi görmek istiyor. Devrin geçti, alırsın
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