Deniz Akkaya fena yakalandı! Rezil oldu

Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

5 / 45 Ünlü oyuncu bu paylaşımında ise duvara yeni bir açı ekledi...

O kartpostaldaki hata şahin bakışlı kraliyet ailesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Bu durum ailenin sıkı takipçilerine "Bari size yapmasalardı bunu" dedirtti.

6 / 45 İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri Prens William, eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve iki çocuklarıyla birlikte bir Noel tebriği yayınladı.

7 / 45 Prens William, Kate Middleton ile çocukları Prens George ve Prenses Charlotte'un, geleneksel Noel kutlaması için verdikleri poz geçen haftadan bu yana çok konuşuluyor. Ailenin hayranları tarafından sıkı sıkıya incelenen kartpostalda dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan çarpıcı bir hata vardı.

Kate Middleton da photoshop kurbanı olmuştu. "Acaba gelecek yıl dünyaya gelecek olan üçüncü bebek erkek mi" sorusuna neden olan mavi ağırlıklı giysileri içinde objektife gülümseyen mutlu aile, son dönemde birçok ünlünün mağdur olduğu abartılı photoshop uygulamasından etkilendi. Fotoğrafa öyle bir photoshop uygulanmıştı ki Kate Middleton'ın sağ kolunun yerinde yeller esiyordu.