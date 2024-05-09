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  4. Fatih Portakal'dan CHP'li Mustafa Bozbey'e sert tepki! Adeta çileden çıktı: Hiç utanma yok!

Fatih Portakal'dan CHP'li Mustafa Bozbey'e sert tepki! Adeta çileden çıktı: Hiç utanma yok!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.05.2024 06:48
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Atama iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'e gazeteci Fatih Portakal'dan çok sert tepki geldi. Söz konusu zihniyetin hastalıklı bir zihniyet olduğunu ve bunlardan kurtulmak gerektiğini belirten Portakal, "Gerçekten bazılarında hiç utanma yok" diye konuştu.

Fatih Portakal'dan CHP'li Mustafa Bozbey'e sert tepki! Adeta çileden çıktı: Hiç utanma yok!

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da 'atama' iddiaları günlerdir konuşuluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Bir anda gözlerin çevrildiği Bursa'da Bozbey'in baldızını da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getirdiği belirlenmişti.

Bozbey'in ayrıca CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getirmesi tartışma yaratmıştı.

Gelen tepkiler sonrası atama kararlarından vazgeçtiği belirtilen Bozbey için gazeteci Fatih Portakal çok sert ifadeler kullandı.

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FATİH PORTAKAL'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Sözcü TV'deki yayında Portakal, söz konusu atama kararlarına tepki gösterirken "Bu zararlı, hastalıklı bir zihniyet" diye konuştu.

Portakal, şu ifadeleri kullandı;

"Biz bunları eleştiriyoruz. İki maaş, üç maaş alanları, akrabalarını atayanlar. Bu zararlı, hastalıklı bir zihniyet. Bu zihniyetten kurtulmak gerekiyor. İşte Bursa örneğini konuşuyoruz. Bursa'da AK Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bozbey var. Önce bir yeğeni çıktı. Yeğenini önce atadı sonra görevde aldı. Hatta lütfedercesine 'Tartışma yaratmamak için görevden aldık' dedi. Ondan sonra milletvekilinin eşi oradaymış, baldızı orada görevde.

"YENİ BİR İDDİA ORTAYA ÇIKTI"

Şimdi de yeni bir iddia ortaya çıktı. Kendisine yakın bir çifti belediyede yönetici yaptığı iddia edildi.

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"HİÇ UTANMA YOK"

Bugün bu sorular beyefendiye soruluyor. 'Biz değerlendirmemizi yaptık vazgeçtik sonra' diyor.

Gerçekten bazılarında hiç utanma yok."

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