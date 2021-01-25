MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Akkaya iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

Deniz Akkaya iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

25.01.2021 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Deniz Akkaya iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. Akkaya pozlarını paylaşırken yaptığı yorumla da dikkat çekti.

Ünlülerle girdiği polemikler nedeniyle sık sık magazin gündeminde olan Deniz Akkaya, cesur paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 43 yaşındaki Akkaya erotik pozlarıyla son günlerde gündemde.

deniz-akkaya-ic-camasirli-yatak-pozlariyla-13886139_4434_m

İddialı yatak pozlarıyla dikkat çeken Deniz Akkaya geçtiğimiz hafta çırılçıplak küvet pozlarıyla da çok konuşulmuştu.

deniz-akkaya-ic-camasirli-yatak-pozlariyla-13886139_8472_m

Akkaya'nın iç çamaşırlı fotoğrafları oldukça beğenilirken ünlü modelin yorumu da dikkat çekti.

deniz-akkaya-ic-camasirli-yatak-pozlariyla-13886139_942_m

Bu pozları sebebiyle tepki alan Akkaya gelecek yorumların önünü kesmek için "Bu çekimin son karesine kadar kullanacağız. İtirazı olanlar belediyeye başvuru yapsın" yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...
Herkesin merakla beklediği EXXEN ücreti belli oldu mu?Herkesin merakla beklediği EXXEN ücreti belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Rus aktivisti Cüneyt Arkın'a benzetti! Usta oyuncudan bomba yanıt!

Rus aktivisti Cüneyt Arkın'a benzetti! Usta oyuncudan bomba yanıt!

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Diğer Haberler

İlyas Salman kimdir? Olay yaratan sözler: Ahirete inanmıyorum, olsaydı cehennemi tercih ederdim! İlyas Salman kaç yaşında, nereli?

Şok eden sözler: Ahirete inanmıyorum, cehennemi seçerdim

Özgün Uğurlu: Doğanın tadını çıkardık

'Doğanın tadını çıkardık'

Anne olan Ceyda Ateş'ten aile pozu!

Anne olan Ceyda Ateş'ten aile pozu!

Victoria Silvstedt güneşin tadını çıkardı

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...

Rihanna yatak odasında iç çamaşırlarıyla dans etti! İpleri kendi çözdü

Yatak odasında ateşli dans! İpleri kendi çözdü

Charles Sobhraj’ı anlatan 'The Serpent' dizisinde İlker Kaleli sahneleri olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.