Deniz Akkaya iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

Ünlülerle girdiği polemikler nedeniyle sık sık magazin gündeminde olan Deniz Akkaya, cesur paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 43 yaşındaki Akkaya erotik pozlarıyla son günlerde gündemde.
İddialı yatak pozlarıyla dikkat çeken Deniz Akkaya geçtiğimiz hafta çırılçıplak küvet pozlarıyla da çok konuşulmuştu.
Akkaya'nın iç çamaşırlı fotoğrafları oldukça beğenilirken ünlü modelin yorumu da dikkat çekti.
Bu pozları sebebiyle tepki alan Akkaya gelecek yorumların önünü kesmek için "Bu çekimin son karesine kadar kullanacağız. İtirazı olanlar belediyeye başvuru yapsın" yorumunda bulundu.
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