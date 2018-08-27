Deniz Akkaya'ya sözlü taciz

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İznik'te kızıyla birlikte tatil yapan Deniz Akkaya, önceki gün kızıyla havuzdan çıktığı sırada, bir tatilcinin fotoğraf isteğini uygun zaman olmadığı gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine tatilci, Akkaya'ya, "Sen de çok yaşlanmışsın. Yaş kaçtı? 60 sanırım" dedi.

Aldığı cevap karşısında şok olan eski manken, sözlü tacizle ilgili, "Kadınlar, bu ülkede yanında erkek olmasa da sahipsiz değildir" diyerek isyan etti.

41 yaşındaki Deniz Akkaya'ya, özellikle kadın takipçileri tarafından destek mesajları yağdı.

