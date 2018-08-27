MAGAZİN

Deniz Akkaya'ya sözlü taciz

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

Eski manken Deniz Akkaya, kızıyla birlikte İznik'te bir otelde konaklarken bir tatilcinin sözlü tacizine uğradı.

Deniz Akkaya'ya sözlü taciz

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İznik'te kızıyla birlikte tatil yapan Deniz Akkaya, önceki gün kızıyla havuzdan çıktığı sırada, bir tatilcinin fotoğraf isteğini uygun zaman olmadığı gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine tatilci, Akkaya'ya, "Sen de çok yaşlanmışsın. Yaş kaçtı? 60 sanırım" dedi.

Aldığı cevap karşısında şok olan eski manken, sözlü tacizle ilgili, "Kadınlar, bu ülkede yanında erkek olmasa da sahipsiz değildir" diyerek isyan etti.

41 yaşındaki Deniz Akkaya'ya, özellikle kadın takipçileri tarafından destek mesajları yağdı.

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deniz akkaya taciz

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