Binbir derde deva: Vücuttaki kirli kanı temizliyor, toksinleri atıyor! Karaciğeri temizleyen mucize karışım

Kahvaltılık zahter, yıllardır sevilerek tüketilen yöresel bir tat olarak Gazianteplilerin sofralarında yerini alıyor. İçerisinde; toz leblebi, kabak çekirdeği tozu, dövülmüş karpuz çekirdeği, susam, limon tuzu ve çeşitli baharatlar barındıran toz haline getirilmiş zahter, birçok hastalığa iyi geldiği için vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kilosu ise 200 TL’den satılıyor.

“ANTEP'E ÖZGÜ EKMEK ÖNCE ZEYTİNYAĞINA DAHA SONRA ZAHTERE BANARAK YENİLİR”

Kahvaltılık zahter satışı yapan aktarcı Mustafa Maraşlı, “Gaziantep’e özgü kahvaltılık zahter. Yeniş şekli ise; bir kaseye zeytin yağı, bir kaseye zahter. İlk olarak Antep’e özgü ekmek önce zeytinyağına daha sonra zahtere banarak yenilir. İçerisinde ise; leblebi tozu, kabak çekirdeği tozu, dövülmüş karpuz çekirdeği, susam, limon tuzu ve bilmediğimiz birkaç baharat daha var. Fiyatı 200 TL’dir. Tura gelen vatandaşlar sıklıkla alıyor. Talep çok fazladır” dedi.

“YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ZAHTERİN TADINI MERAK EDİYOR”

Zahter hakkında bilgi veren işletmeci Selami Yanık, “Zahter, Kilis ve Gaziantep’te tüketilen bir yiyecektir. Genellikle kahvaltıda tüketilir. Zahter, iştah açıcı bir yiyecektir. Aynı zamanda solunum rahatsızlığı çeken hastalara da iyi gelmektedir. Genel anlamda bu Mezopotamya’da çok fazla tüketilir. Yerli ve yabancı turistler zahterin tadını merak ediyor. Kahvaltıda zahterin içecek olduğunu zannedenler oluyor. Bizde kendilerine anlatıp tattırıyoruz. Ürünü görüp şaşıranlarda oluyor. Tadını çok beğenip talep edenlerde. Faydaları ise; bronşite, karaciğerdeki toksinlere ve birçok organa iyi geliyor. Aynı zamanda iştah açıcı özelliği ile de kilo almak isteyen vatandaşların tercihi oluyor” şeklinde konuştu.

“SABAH KAHVALTILARINDA SIKLIKLA TÜKETİLİR”

Her sabah zahter tükettiğini söyleyen müşteri Mustafa Öztürk, “Zahter, Gaziantep’te meşhur bir yiyecektir. Sabah kahvaltılarında sıklıkla tüketilir. Vatandaşlara mutlaka tavsiye ediyorum. Birçok hastalığa iyi geldiği için sıklıkla tüketmeye çalışıyorum” diye konuştu. (İHA)







