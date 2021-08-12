Deniz Akkaya: Şişmanlarla görüşmüyorum

Deniz Akkaya, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı Dur Bi Dinle’nin konuğu oldu. Eski model ve sunucu programda iki yıl önce yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum" açıklamasını yineledi.

O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu: "Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem."

"EFE DÖNÜM NOKTAMDI"

Bir dönem alkol problemi yaşayan Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin sayesinde bu durumdan kurtulduğunu açıkladı: "Alkolü Ayşe'nin doğumundan önce bırakmıştım. Efe'den dolayı. Benden daha fazla içen birini görünce içmekten vazgeçtim. 'İçince böyle mi olunuyor ya' dedim. Benim için gerçekten dönüm noktası oldu."





