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  4. Deniz Baykal'dan hükümete Libya desteği

Deniz Baykal'dan hükümete Libya desteği

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını desteklerken, "Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Deniz Baykal'dan hükümete Libya desteği

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Deniz Baykal'la yaptığı görüşmeyi aktardı.

"DAHA ÖNCEDEN YANINDA OLMALIYDIK"

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını değerlendirirken, “Dış politika hamasetle ve husumetle olmaz. Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık. Nasıl hata yapılıyor diye bakmamız lazımdı” değerlendirmesinde bulundu.

KADDAFİ'NİN KIBRIS DESTEĞİ

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye uygulanan ambargoyu delen Kaddafi'nin verdiği desteğe değinen Baykal, sözlerine şöyle devam etti:

"Paranın ötesinde Amerika'nın ambargo koyduğu bir ülkeye Libya ambargoyu deldi. Kaddafi müthiş bir yiğitlik yaptı. Buna tanık olmuş biri olarak yıllar sonra NATO'nun Libya'ya operasyon yapmasını ve Türkiye'nin oradaki konumunu izlerken müthiş üzüntü duydum.

NATO yukarıdan Libya'yı bombalarken Kaddafi onun bunun ayakları altında kalmış görüntülerini izlerken içim nasıl acıdı anlatamam size. Siyasetin ne kadar acımasız ne kadar vahşi bir şey olduğunu orada bir kez daha anlamış oldum.

İnşallah Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar. Libya çok önemli bir ülke, Afrika'nın giriş kapısı. Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. BM'nin, Libya'daki desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli."

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