Deniz bir anda kana bulandı! Köpek balığı denizdeki 4 kişiye saldırdı... Kadının baldırından parça koparttı



MYNET|DIŞ HABERLER Meksika Körfezi'nin Güney Padre Adası'nda köpekbalığı saldırısına uğrayan kadın büyük bir çaresizlik içinde yardım isterken çevredekiler anında olaya müdahale etti.

Sahilde bulunanlar genç kadını kıyıya doğru çekerken köpek balığının dişlerini etine geçirdiği yerden sadece birkaç santim ötede, dizinin altına geçici bir turnike sararak sağlık ekiplerine haber verdiler.

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

Teksas'ta köpek balığı saldırılarının artması üzerine yetkililer yaptığı açıklamada, "Bu tür köpek balığı karşılaşmaları Teksas'ta yaygın bir olay değildir. Köpek balıklarından ısırıklar olduğunda, bunlar genellikle yiyecek arayan köpek balıkları tarafından yanlış kimlik tespiti vakasıdır. Köpek balığı görürseniz sakin bir şekilde sudan çıkın ve uzaklaşmasını bekleyin" dedi.