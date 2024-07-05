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    4. Deniz bir anda kana bulandı! Köpek balığı denizdeki 4 kişiye saldırdı... Kadının baldırından parça koparttı

    Deniz bir anda kana bulandı! Köpek balığı denizdeki 4 kişiye saldırdı... Kadının baldırından parça koparttı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.07.2024 10:32
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde denizde yüzdükleri sırada 4 kişi köpekbalığı saldırısına uğradı. Saldırıda bir kadının baldırından köpek balığı tarafından bir parça et kopartıldı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde olay yerine gelen ekipler kıyıya sürükledikleri genç kadını kurtarmaya çalıştılar.

    Deniz bir anda kana bulandı! Köpek balığı denizdeki 4 kişiye saldırdı... Kadının baldırından parça koparttı

    KÖPEK-BALIĞI-TIFF
    MYNET|DIŞ HABERLER Meksika Körfezi'nin Güney Padre Adası'nda köpekbalığı saldırısına uğrayan kadın büyük bir çaresizlik içinde yardım isterken çevredekiler anında olaya müdahale etti.

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    Sahilde bulunanlar genç kadını kıyıya doğru çekerken köpek balığının dişlerini etine geçirdiği yerden sadece birkaç santim ötede, dizinin altına geçici bir turnike sararak sağlık ekiplerine haber verdiler.

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    YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

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    Teksas'ta köpek balığı saldırılarının artması üzerine yetkililer yaptığı açıklamada, "Bu tür köpek balığı karşılaşmaları Teksas'ta yaygın bir olay değildir. Köpek balıklarından ısırıklar olduğunda, bunlar genellikle yiyecek arayan köpek balıkları tarafından yanlış kimlik tespiti vakasıdır. Köpek balığı görürseniz sakin bir şekilde sudan çıkın ve uzaklaşmasını bekleyin" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Teksas köpekbalığı
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