Deniz Çakır'dan Ece Üner'e: "Bu nasıl avam, yakışıksız bir üslup..."

Dün bütün dünyanın gündemine oturan olayda, Azerbaycan ve Türkiye hakkında açıklama yapan ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan’ın ‘savaş propagandası’ için sosyal medyayı engellediğini ifade etmişti. Kardashian'ın tepkisini Show TV Ana Haber Bülteni'ne taşıyan spiker Ece Üner'in verdiği cevap gündem olunca tepkiler gelmeye başladı. O tepkilerden birisi de oyuncu Deniz Çakır'dan geldi.

"BU ÜSLUPLA BİR DE ANA HABER BÜLTENİ SUNUYOR"

Ece Üner’in canlı yayında aktardığı bu sözlerle alakalı oyuncu Deniz Çakır, bir paylaşım yaparak sunucu Üner’in üslubunu eleştirdi. Deniz Çakır Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Ece Üner'e, "Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur... Pes yahu... Bu üslupla ana haber bülteni sunuyor... İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

SAMİMİYETSİZLİĞİNİZ MİDE BULANDIRICI

Deniz Çakır'ın tepkisinin ardından Ece Üner'den tepki gecikmedi. Twitter hesabından açıklama yapan Üner, "Sıradan kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?" dedi. İşte Ece Üner'in o açıklaması...

Pes’miş!Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim!Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!



