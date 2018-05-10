Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün aşkı belgelendi

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı dizide ‘Meryem’ karakterini canlandıran oyuncu Deniz Çakır, geçen haftalarda Arnavutköy’de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta ayakta durmakta zorlanmış ve o görüntüleri çok konuşulmuştu.

Adı eski sevgilisi Oktay Kaynarca ile anılan oyuncu Deniz Çakır’ın eğlendiği mekanda opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’le birlikte olduğu ve çiftin arasında aşk başladığı iddia edilmişti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Güzel oyuncu, yeni sevgilisi Dağüstün ile ilk kez Antalya’da görüntülendi. Sevgilisini sahnede izlemek için dün öğleden sonra uçakla Antalya’ya gelen Deniz Çakır, havalimanından VIP minibüsle alındı ve konserin yapılacağı Akra Barut Otel’e geldi.

Burada kendisini karşılayan Güvenç Dağüstün’e sarılıp öpen Çakır, kameraların görüntü aldığından habersiz otele yan kapıdan girdi. Çakır’ın valizini Güvenç Dağüstün taşıyarak resepsiyona kadar eşlik etti. Kartını alan Deniz Çakır, otelin deniz manzaralı odasına çekilirken, Dağüstün de bahçedeki konser alanında son provayı yaptı. Çiftin yakalanmamak için aynı katta iki ayrı oda tuttuğu öğrenildi.