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Deniz Gamze Özgüven, The Handmaid's Tale dizisinin yönetmen koltuğuna oturdu

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SİNEMA TV  | 02.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Ödüllü Türk asıllı yönetmen Deniz Gamze Ergüven, The Handmaid’s Tale dizisi için yönetmenlik yaptı.

Deniz Gamze Özgüven, The Handmaid's Tale dizisinin yönetmen koltuğuna oturdu

Mustang filmiyle adını duyuran Deniz Gamze Ergüven, The Handmaid’s Tale dizisi için yönetmen koltuğuna oturdu. filmle Fransa adına Oscar'da yarışan ve pek çok ödül kazanan Ergüven, dizinin üçüncü sezon 11. bölümünü yönetti.

The Handmaid’s Tale’de Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği bölüm, geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan "Liars" isimli üçüncü sezon 11. bölümdü. yönetti. Bölüm, hali hazırda IMDb'de elde ettiği 9.6/10'luk puanla (721 oy) dizinin en yüksek puanlı bölümü olarak zirvede yer alıyor.

deniz-gamze-erguven

Margaret Atwood'un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin çekimleri Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleştiriliyor. Deniz Gamze Ergüven, geçtiğimiz yıl Sean Penn'in başrolde olduğu The First dizisinin iki bölümünü yönetti ve böylece dizi yönetmenliğine adım attı. The Handmaid’s Tale dizisi de The First gibi online yayın platformu Hulu'da ekrana geliyor. Dizinin bölümlerini ülkemizde BluTV yayınlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Deniz Gamze Ergüven The Handmaid’s Tale mustang

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