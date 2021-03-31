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  4. Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kırmızı Kamyon’un Tolga’sı…

Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kırmızı Kamyon’un Tolga’sı…

31.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında başlayan Kırmızı Kamyon dizisinde Tolga karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu, İstanbul’da doğup büyüdükten sonra Yalova’ya yerleşti. Arkeoloji, kamu yönetimi, radyo, televizyon ve sinema bölümlerinde eğitimini tamamlayan Deniz Hamzaoğlu, öğrencilik yıllarında gitar çaldı.

Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kırmızı Kamyon’un Tolga’sı…

Konya Selçuk Üniversitesi’nde rejisörlük bölümünde yüksek lisans yapan Deniz Hamzaoğlu, Antalya ve Konya’da tiyatrolarda çalıştı. Rejisör, sanat yönetmeni, olarak görev alan Deniz Hamzaoğlu, Yaygara 87, Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Durak, Hayat Şarkısı, Dört Köşeli Üçgen, Marlon, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Aile Arasında, Nefes Nefese, Halka, Bayi Toplantısı, Ya İstiklal Ya Ölüm ve Kırmızı Oda gibi projelerde yer aldı.

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

1979’da oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da doğan Deniz Hamzaoğlu, ilk ve orta öğrenimini Yalova' da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gören Deniz Hamzaoğlu, öğrenciliği esnasında müzik gruplarında gitar çaldı.

2002’de Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazanan Deniz Hamzaoğlu, mezun olmasının ardından aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü’nde tamamladı.

Antalya Devlet Tiyatrosu, Konya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’ nda oyuncu ve reji asistanı olarak çalışan Deniz Hamzaoğlu, Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrılmasının ardından İstanbul'a yerleşti. Birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalışan Deniz Hamzaoğlu, Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı.

Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında diksiyon, oyunculuk, yönetmenlik dersleri ve seminerleri veren Deniz Hamzaoğlu, tiyatrolarda yönetmen ve oyuncu olarak görev çalışırken, sinema ve televizyonda da çalışmalarını devam ettiriyor.

DENİZ HAMZAOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Çocuğum - 2003

Damat Adayları -2006

Ah Şu Büyükler – 2010

Karanlıkta Komedi -2010

Yeni Bir Hayat İçin – 2011

Çıplak Kral – 2011

Suç ve Ceza -2012

İçerdekiler - 2015

Küheylan - 2015

Beyaz Geceler - 2015

Ateşbaz – 2016

Netoçka Nezvanova – 2017

Takıntılar - 2020

DENİZ HAMZAOĞLU'NUN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Şeyh Bedreddin Destanı – 2002

Bir Cinlik Etmek – 2004

Tepegöz – 2004

Bakanın Karısı – 2005

Hayvanat Bahçesi Masalı – 2005

Sevgili Doktor – 2005

Buzlar Çözülmeden – 2006

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – 2006

Tankinivi Adası – 2006

Kamyon – 2007

Trafik Kampanya – 2007

Notre Dame’ın Kamburu – 2007

Eskici Dükkânı – 2007

Tablolarda Tiyatro – 2007

Gülgüzeli – 2008

Albay Kuş – 2011

Fare Kapanı – 2011

Sihirbaz – 2012

Suç ve Ceza – 2012

Beyaz Geceler – 2015

Yastık Adam – 2016

4:48 Psikoz – 2016

Cehennem Tanrısı – 2019

DENİZ HAMZAOĞLU'NUN TELEVİZYON VE SİNEMA ÇALIŞMALARI

Yaygara 87 – Sinema Filmi – 1986

Karadayı – Tv Dizisi – 2012/2015

Tatlı Küçük Yalancılar – Tv Dizisi - 2015

Durak - Sinema Tv - 2015

Hayat Şarkısı - Tv Dizisi - 2016

Dört Köşeli Üçgen - Sinema Filmi - 2016

Marlon - Sinema Filmi - 2016

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü – Sinema Filmi - 2017

Aile Arasında – Sinema Filmi – 2017

Nefes Nefese – Tv Dizisi - 2018

Halka - Tv Dizisi - 2019

Bayi Toplantısı - Sinema Filmi - 2020

Ya İstiklal Ya Ölüm - Tv Dizisi - 2020 (Hüsamettin Bey

Kırmızı Oda - Tv Dizisi - 2020


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