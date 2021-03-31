Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kırmızı Kamyon’un Tolga’sı…

Konya Selçuk Üniversitesi’nde rejisörlük bölümünde yüksek lisans yapan Deniz Hamzaoğlu, Antalya ve Konya’da tiyatrolarda çalıştı. Rejisör, sanat yönetmeni, olarak görev alan Deniz Hamzaoğlu, Yaygara 87, Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Durak, Hayat Şarkısı, Dört Köşeli Üçgen, Marlon, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Aile Arasında, Nefes Nefese, Halka, Bayi Toplantısı, Ya İstiklal Ya Ölüm ve Kırmızı Oda gibi projelerde yer aldı.

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

1979’da oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da doğan Deniz Hamzaoğlu, ilk ve orta öğrenimini Yalova' da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gören Deniz Hamzaoğlu, öğrenciliği esnasında müzik gruplarında gitar çaldı.

2002’de Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazanan Deniz Hamzaoğlu, mezun olmasının ardından aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü’nde tamamladı.

Antalya Devlet Tiyatrosu, Konya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’ nda oyuncu ve reji asistanı olarak çalışan Deniz Hamzaoğlu, Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrılmasının ardından İstanbul'a yerleşti. Birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalışan Deniz Hamzaoğlu, Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı.