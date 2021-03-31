Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kırmızı Kamyon’un Tolga’sı…

Konya Selçuk Üniversitesi’nde rejisörlük bölümünde yüksek lisans yapan Deniz Hamzaoğlu, Antalya ve Konya’da tiyatrolarda çalıştı. Rejisör, sanat yönetmeni, olarak görev alan Deniz Hamzaoğlu, Yaygara 87, Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Durak, Hayat Şarkısı, Dört Köşeli Üçgen, Marlon, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Aile Arasında, Nefes Nefese, Halka, Bayi Toplantısı, Ya İstiklal Ya Ölüm ve Kırmızı Oda gibi projelerde yer aldı.
1979’da oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da doğan Deniz Hamzaoğlu, ilk ve orta öğrenimini Yalova' da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gören Deniz Hamzaoğlu, öğrenciliği esnasında müzik gruplarında gitar çaldı.
2002’de Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazanan Deniz Hamzaoğlu, mezun olmasının ardından aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü’nde tamamladı.
Antalya Devlet Tiyatrosu, Konya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’ nda oyuncu ve reji asistanı olarak çalışan Deniz Hamzaoğlu, Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrılmasının ardından İstanbul'a yerleşti. Birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalışan Deniz Hamzaoğlu, Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı.
Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında diksiyon, oyunculuk, yönetmenlik dersleri ve seminerleri veren Deniz Hamzaoğlu, tiyatrolarda yönetmen ve oyuncu olarak görev çalışırken, sinema ve televizyonda da çalışmalarını devam ettiriyor.
DENİZ HAMZAOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Çocuğum - 2003
Damat Adayları -2006
Ah Şu Büyükler – 2010
Karanlıkta Komedi -2010
Yeni Bir Hayat İçin – 2011
Çıplak Kral – 2011
Suç ve Ceza -2012
İçerdekiler - 2015
Küheylan - 2015
Beyaz Geceler - 2015
Ateşbaz – 2016
Netoçka Nezvanova – 2017
Takıntılar - 2020
DENİZ HAMZAOĞLU'NUN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Şeyh Bedreddin Destanı – 2002
Bir Cinlik Etmek – 2004
Tepegöz – 2004
Bakanın Karısı – 2005
Hayvanat Bahçesi Masalı – 2005
Sevgili Doktor – 2005
Buzlar Çözülmeden – 2006
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – 2006
Tankinivi Adası – 2006
Kamyon – 2007
Trafik Kampanya – 2007
Notre Dame’ın Kamburu – 2007
Eskici Dükkânı – 2007
Tablolarda Tiyatro – 2007
Gülgüzeli – 2008
Albay Kuş – 2011
Fare Kapanı – 2011
Sihirbaz – 2012
Suç ve Ceza – 2012
Beyaz Geceler – 2015
Yastık Adam – 2016
4:48 Psikoz – 2016
Cehennem Tanrısı – 2019
DENİZ HAMZAOĞLU'NUN TELEVİZYON VE SİNEMA ÇALIŞMALARI
Yaygara 87 – Sinema Filmi – 1986
Karadayı – Tv Dizisi – 2012/2015
Tatlı Küçük Yalancılar – Tv Dizisi - 2015
Durak - Sinema Tv - 2015
Hayat Şarkısı - Tv Dizisi - 2016
Dört Köşeli Üçgen - Sinema Filmi - 2016
Marlon - Sinema Filmi - 2016
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü – Sinema Filmi - 2017
Aile Arasında – Sinema Filmi – 2017
Nefes Nefese – Tv Dizisi - 2018
Halka - Tv Dizisi - 2019
Bayi Toplantısı - Sinema Filmi - 2020
Ya İstiklal Ya Ölüm - Tv Dizisi - 2020 (Hüsamettin Bey
Kırmızı Oda - Tv Dizisi - 2020
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