MAGAZİN

Deniz Seki'den transparan elbise eleştirilerine Beyonce ve Jennifer Lopez’li yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2019 00:50 | Son Güncelleme

Deniz Seki, transparan elbisesine yapılan yorumlara sosyal medyadan Beyonce ve Jennifer Lopez’in fotoğrafını paylaşarak isyan etti. Deniz Seki, “Onları övüyorsunuz bana hakaret ediyorsunuz” dedi.

Deniz Seki'den transparan elbise eleştirilerine Beyonce ve Jennifer Lopez’li yanıt!

İstanbul'da bir gece kulübünde sahne alan Deniz Seki'nin giydiği transparan elbise magazin gündeminde en fazla konuşulan konulardan olmuştu. Deniz Seki elbisesine yapılan yorumlara sosyal medyadan Beyonce ve Jennifer Lopez'in fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi.
eki

Deniz Seki paylaşımında, 'Bu konu hakkında son kez konuşmak istiyorum. Karşınızda tüm dünyanın bayıldığı iki dünya starı. Hepimiz beğeniler yağdırıp, güzel sözler söylüyoruz ama iş bizden biri olunca değil aynısını yapabilmek onda birini yapma teşebbüsüne girmek bile olay oluyor. Dünyanın hakareti yazılıyor. Yapmayın!!! Kilo aldın dediniz dünyanın lafını işittim. Kilo verdim, yine bir sürü eleştiri aldım. Biraz eleştirmek yerine alkışlamayı öğrenelim lütfen" notunu yazdı.

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Deniz Seki Deniz Seki transparan transparan

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