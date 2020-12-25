Deniz Seki’nin kulis şartı koşu bandı

Deniz Seki, kendisini zayıflatan diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun’la Instagram canlı yayınında buluştu.

Zayıflama sürecini anlatan Seki, “Şeyda günde 50-75 dakika yürütüyor. Başka spora izin vermiyor. Sokakta yürüyemezsem koşu bandımda yürüyorum. Gittiğim konserlerde de kulise koşu bandı istiyorum. Artık kilo almak yok. Kiloyu hiç yemek yemeyerek vermedim. Doğru yiyerek kilo verebileceğimi öğrendim” dedi.

“AĞRI KESİCİ BİLE İÇMİYORUM”

Günde 4 litre su içen ve evde yoğurdunu bile kendisi yaptığını ifade eden şarkıcı, “Antidepresan kullanıyordum. Uyuyamıyordum, uyku hapı alıyordum. Şimdi başım ağrıdığında bile ilaç almıyorum. Kendi kendimi yönetmeyi öğrendim” diye konuştu.





