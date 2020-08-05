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Denizde aşka gelen Akın Akınözü sevgilisini öpmelere doyamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 13:54 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum tatilinde aşka geldi. Birlikte denize giren çift, bir ara öpüşürken yakalandı.

Denizde aşka gelen Akın Akınözü sevgilisini öpmelere doyamadı

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde başrol oynayan Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum'da tatil yapıyor. Akınözü, sevgilisiyle denizde romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

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ÖPMELERE DOYAMADI

Habertürk'te yer alan habere göre, gün boyu arkadaşlarıyla sohbet eden çift, akşamüzeri serinlemek için denize girdi. Denizde sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpmelere doyamayan oyuncu, meraklı bakışlara aldırmadan sevgilisini öpücüklere boğdu.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, denizden çıktıktan sonra sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

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