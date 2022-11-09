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Denizli'de acı olay! Eşini vurup hastaneye bıraktı, sonrasında intihar etti...

09.11.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Denizli’de meydana geldi. 46 yaşındaki Veli Ügdül, tartıştığı eşi A.Ü.’yü silahla yaraladıktan sonra hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Yaralı eş hemen yoğun bakıma alındı. Bir süre ortadan kaybolan Veli Ügdül, aracının içinde silahıyla kafasına sıktı. Veli Ügdül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yaralı eş A.Ü.'nün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Denizli'de acı olay! Eşini vurup hastaneye bıraktı, sonrasında intihar etti...

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde sabah saat 4.00 sularında Veli Ügdül (46), tartıştığı eşi A.Ü.’yü silahla yaraladıktan sonra Servergazi Devlet Hastanesi’nin önüne geldi. Burada yaralı eşini araçtan indiren Ügdül, arkasına bakmadan kayıplara karıştı. Durumu fark eden sağlık görevlileri, yaralı kadını ilk müdahaleyi yaparak yoğun bakıma aldı.

VELİ ÜGDÜL HAYATINI KAYBETTİ

Konu ile ilgili çalışma başlatan ekipler cani kocanın peşine düştü. Çalışmaların genişletildiği olay sonrası bir vatandaş, saat 13.00 sularında Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesinde bulunan işlek yolda bir sürücünün aracın için hareketsiz yattığını görerek ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler kafasından silahla vurulmuş kişinin Ügdül olduğunu tespit etti. Sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Ügdül'ü hastaneye kaldırdı. Kendi canına kıyan Ügdül, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

2 çocuğu öğrenilen çiftten A.Ü.’nün ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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