Denizli'de ambulans ile işçi servisi çarpıştı: 14 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Honaz Devlet Hastanesi'nde yeni doğum yapan anne ve bebeğini, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etmek üzere Sultaniye K., idaresindeki ambulans ile yola çıktı. İşçileri taşıyan Sacid Tozlutepe yönetimindeki minibüs önündeki aracı geçmek için şerit değiştirmek istedi. Ambulansın geldiğini fark etmeyen Tozlutepe, diğer şeride geçtiği sırada anne ve bebeğini taşıdığı ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisi ile ambulans birkaç takla atarak yan durdu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



14 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından yolda can pazarı yaşandı. Servis içerisinde bulunan 9 kişi ile ambulansta bulunan anne, bebek ve 3 sağlık çalışanıyla birlikte 14 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından yoldan geçen bir başka ambulans, durumu fark ederek durdu. Takla atan ambulanstan çıkarılan anne ve bebeği ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı yolda trafik bir süreliğine durduruldu. Sağlık personelleri ve minibüste bulunan 9 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayda yaralanan anne ve bebeğinin yanı sıra diğer 12 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından kullanılamaz hale gelen ambulans ve minibüsün yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

