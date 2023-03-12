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Denizli'de korkunç olay! Eşini kurşun yağdırarak öldürdü, aynı silahla kendini başından vurdu

12.03.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 2 çocuk annesi A.T. tartışma yaşadığı eşi tarafından defalarca ateş edilerek öldürüldü. Cinayetin ardından H. T. aynı silahla başına ateş açarak kendini ağır yaraladı.

Denizli'de korkunç olay! Eşini kurşun yağdırarak öldürdü, aynı silahla kendini başından vurdu

Olay Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; servis şoförü olan H.T. (60) evde tartıştığı tekstil işçisi eşi A.T.'ye (48) silahla defalarca ateş etti.

Ardından kendi başına dayadığı silahı ateşleyen şahıs, eşiyle beraber kanlar içinde yere yığıldı.

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Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine giden sağlık görevlileri, itfaiye yardımıyla içere girerek talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi, kocayı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

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DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Babanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (İHA)

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