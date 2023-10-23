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Denizli'de korkunç olay! Kendisini taciz eden adamı öldürdü: 'Sakin bir yerde aracı durdurup...'

23.10.2023 07:02 | Son Güncelleme:
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Denizli'de bir otomobilin kaldırıma çarptığını görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, göğsünden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulunan Sadi Tokgöz'ü hastaneye kaldırdı. Tokgöz hayatını kaybederken saldırgan yakalanıp gözaltına alındı. K.N. ifadesinde Tokgöz’ün kendisini sakin bir yerde aracı durdurup elle taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Denizli'de korkunç olay! Kendisini taciz eden adamı öldürdü: 'Sakin bir yerde aracı durdurup...'

Olay pazar günü sabah saat 05.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki bir otomobilin kaldırıma çarptığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi otomobilin sürücü kısmında göğsünden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulunan Sadi Tokgöz’ü ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Tokgöz, göğsüne aldığı 4 bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Sadi Tokgöz’ün en son K.N. (22) ile görüldüğünü belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri K.N.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'SAKİN BİR YERDE ARACI DURDURUP ÇEKİP...'

K.N.'nin ilk ifadesinde, otostop çekerek bindiği otomobilin sürücü Tokgöz’ün kendisini sakin bir yerde aracı durdurup elle taciz ettiği gerekçesiyle bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. K.N.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Denizli taciz

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