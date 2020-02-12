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Denizli'de trafik magandaları dehşet saçtı! Otomobilin önünü kesip bıçak ve pompalı tüfekle saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 21:50 | Son Güncelleme

Denizli’de yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada trafik magandaları, ailesiyle yolculuk yapan gencin kullandığı otomobilin önünü kesip bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'de trafik magandaları dehşet saçtı! Otomobilin önünü kesip bıçak ve pompalı tüfekle saldırdılar

Olay, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iş çıkışı ailesinin içinde bulunduğu aracıyla evine doğru giden 24 yaşındaki Emre Z. ile Oğuzhan K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Emre Z.’nin kullandığı otomobilin önüne kesen Oğuzhan K. ve araçtan inen 2 kişi, içerisinde biri kadın 4 kişinin olduğu otomobile bıçak, yumruk ve tekme ile saldırdı.

Şahıslar sonrasında ise bindikleri araçla kaçarken Emre Z. ve ailesinin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar arabanın ön kısmına isabet etti. Olayda büyük korku ve panik yaşandı.

denizli

TRAFİK MAGANDALARININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Emre Z.’nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler geniş çaplı bir inceleme yaparken kaçan trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli "yol verme" tartışması Trafik Magandaları pompalı tüfekle saldırı

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