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Denizli'deki depremden sonra oluşan yarıktan zehirli su akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Pamukkale ilçesinde yarık oluştu.

Denizli'deki depremden sonra oluşan yarıktan zehirli su akıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Pamukkale ilçesinde yarık oluştu. Fabrikaların yer aldığı bölgedeki yarıktan zehirli su çıkmaya başladı. Geçtiği yerlerde kalın bir tortu bırakan ve depremden bu yana toprak altından çıkarak doğaya akan zehirli suyun nasıl ve nereden geldiği bilinmiyor.
Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde Organize Sanayi Bölgesi'nin alt kısmındaki fabrikaların bulunduğu bölgede 5 ayrı noktada oluşan yarıklardan zehirli su çıkmaya başladı. İddiaya göre bir tekstil fabrikasının bahçesinde, deprem sonrası ortaya çıkan yarıktan akmaya başlayan su, daha sonra bölgedeki toplam 5 ayrı noktadan daha çıktı. Koyu renkli suyun keskin kokusu da insanları rahatsız ederken geçtiği yerlerde kalın bir tortu tabakası bırakan suyun nereden ve nasıl geldiği bilinmiyor. Bölgedeki fabrika sahipleri çözüm amacıyla suyun çıktığı yerleri kazdırdı ancak bu suyun akışını hızlandırdı. Durumu tüm yetkili kamu kurumlarına bildirdiklerini söyleyen fabrika sahipleri duyarsız davranıldığını söyleyerek, tepki gösterdi.
Zehirli suyun bir fabrikanın atıklarını yer altındaki kaynak suyuna karıştırdığı, bunun da depremle birlikte ortayla çıkan yarıktan gün yüzüne çıktığı sanılıyor.
'TAHLİL YAPTIRDIK ZEHİRLİ ÇIKTI'
Tekstil fabrikasının sahibi Ali Demirdağ, depremin ardından oluşan yarıktan çıkan suyu bir laboratuvarda tahlil ettirdiklerini ve suyun zehirli çıktığını söyledi. Suyun nasıl ve nereden geldiğini bilmediklerini vurgulayan Demirdağ, sözlerine şöyle devam etti: "Acıpayam depreminden sonra bu zehirli su ortaya çıktı. Bizim fabrikamızın çevresindeki iki noktada bu su çıkıyor. Para verip, tahlil ettirdiğimizde bırakın içmeyi, tarla bile sulanamaz derecede zehirli çıktı. Zehrin içeriği için ayrıca tahlil yapılması gerektiği bildirildi. Ancak bunun için 6 bin 500 TL daha bir masraf yapmamız gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Devlet Su İşleri başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara başvurduk ancak herkes 'Biz ne yapalım?' diye bize soruyor. Biz kepçelerle kazdık, su daha da çoğaldı. Suyun nereden kirli geldiğini bilmiyoruz. Araştırılmasını ve önlem alınmasını istiyoruz. İki aydır bu şekilde akıyor. Birçok yere başvurduk. Ancak kimse ilgi göstermedi. Çözümsüz kaldık vatandaş olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Suyun aktığı yerin çevresindeki bahçeler de kurudu. Etraftaki herkes kokudan rahatsız. Su ovaya akıyor ve çiftçiler de bu durumdan son derece rahatsız."
'BİNALARIN ÇÖKMESİNDEN KORKUYORUZ'
Zehirli suyun çıktığı yerdeki fabrikalardan birinin sahibi olan Ömer Timurtaş da depremden önce böyle bir durum olmadığını belirterek, "Bu durumdan çok rahatsızız. Binamızın çökmesinden korkuyoruz. Bu zehirli su nedeniyle doğa kirleniyor, yeşil alanlar kuruyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Denizli'deki depremden sonra oluşan yarıktan zehirli su akıyorDenizli'deki depremden sonra oluşan yarıktan zehirli su akıyorDenizli'deki depremden sonra oluşan yarıktan zehirli su akıyorDenizli'deki depremden sonra oluşan yarıktan zehirli su akıyor

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