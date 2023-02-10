Deprem bölgesinde olan Alper Kul sitem etti! Yarım saat enkaz aradılar ama...

6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası 10 ilimiz ağır hasar aldı. Büyük kayıpların yaşandığı depremlerden sonra farklı illerden çok sayıda vatandaş kurtarma çalışmaları için soluğu deprem bölgelerinde aldı.

Ünlü oyuncu Alper Kul da Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası soluğu yardım için bölgede aldı. Kurtarma ekipleriyle birlikte ihbarları değerlendiren oyuncu bir konuda sitem etti.

Alper Kul paylaşımında, " Güzel haberler de geliyor. Neredeyse hemen hemen her enkazın başında bir arama kurtarma ekibi çalışıyor. Çok güzel haberler de geliyor, az önce bu arkadan bir baba ve kızı kurtarıldı. Hâlâ bakın kaçıncı gün ama umudumuzu yitirmeyelim, herkes çalışıyor. İnşallah bu yaraları da atlatacağız. Gelen ihbarları değerlendirmeye çalışıyorlar, ama çoğu aldatmaya yönelik oluyor. Lütfen yanıltıcı bilgiler atmayın" dedi.

YARIM SAAT O ENKAZI ARADILAR AMA...

Alper Kul, "Gelen ihbarların çoğu aldatmaya yönelik oluyor. İhbarı değerlendiren ekipler bu binayı yarım saattir arıyor. Ne olur yanıltıcı bilgi atmayın. Bu binada birisinin kaldığını söylemişlerdi. Ekipler bu binayı arıyor. Lütfen daha dikkatli olalım" sözleriyle, sahte ihbarların yapılmamasını istedi.