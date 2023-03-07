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Deprem sonrasında Yeşilgöz’ün rengi değişti! Suyu görenler gözlerine inanamadı

07.03.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından ortaya çıkan görüntüler şaşkına çevirmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Onikişubat ilçesindeki doğa harikası Yeşilgöz obruğunda suyun rengi değişti.

Deprem sonrasında Yeşilgöz’ün rengi değişti! Suyu görenler gözlerine inanamadı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir etti. Depremlerin etkisiyle sıvılaşma, kara yollarında bozulma ve zeminde kayma gibi durumlar gözlemlenirken Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu.

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Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu.

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Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu. (İHA)

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