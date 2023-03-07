Deprem sonrasında Yeşilgöz’ün rengi değişti! Suyu görenler gözlerine inanamadı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir etti. Depremlerin etkisiyle sıvılaşma, kara yollarında bozulma ve zeminde kayma gibi durumlar gözlemlenirken Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu.

Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu.

Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu. (İHA)