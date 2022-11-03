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Deprem uzmanından korkutan uyarı! '50 bin kişi tehdit altında'

03.11.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, Sivas’ın çevresinde Sivas’ı tehdit eden faylar bulunduğunu belirtip Sivas’ta 2 bin 920 binanın riskli olduğunu ve 50 bin kişilik nüfusun deprem tehdidi altında olduğunu söyledi. İçelli, Sivas’ın yaklaşık 10 kırık fayın ortasında olduğuna değinerek, katil kolon avına çıkılması gerektiğini ifade etti.

Deprem uzmanından korkutan uyarı! '50 bin kişi tehdit altında'

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan, Sivas havzasının deprem açısından tehlikeli bir üçgen arasında olduğunu belirterek, “Sivas havzası tam bir tehdit üçgeni diyebiliriz. Daha önce dolaylı olarak çok depreme maruz kaldık. Bu maruz kalınan depremlerden bir tanesi 1929 Suşehri, depremi. Suşehri’nde 6.1 şiddetinde deprem yaşamıştık. 64 can kaybıyla sonuçlandı. Bunun arkasından 1939 Erzincan’da bir deprem yaşadık. Bu deprem Sivas’ta pek hissedilme se de ilçelerinde 8 bin 32 can kaybımız oldu. Sivas il merkezine yaklaşık 200 kilometrede gerçekleşen 7.9 şiddetinde deprem Sivas’ı etkilediğine göre 23 kilometre ile 200 kilometre arasında ki diğer faylardan da mutlaka biz etkileneceğiz. Sivas İl ve ilçeleri maalesef sıkışmalı tektonik rejim altında. Havzamız çok tehlikeli bir konumda yer alıyor” dedi.

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“50 BİN KİŞİLİK NÜFUS RİSK ALTINDA”

50 bin insanın Sivas il ve ilçelerinde risk altında olduğunu söyleyen İçelli, “ Sivas Belediyesi’nin Kent Bilgi Merkezi sisteminden aldığımız bilgilerde 32 bin 23 bina kontroller gerçekleştirilmiş. Bu kontroller sonucun da 2 bin 920 adet binanın riskli olduğu tespit edilmiş. Potansiyel olarak 50 bin insan Sivas il ve ilçelerinde risk altında. Buna ne yapmamız gerekiyor, riskli binaları bulup imha etmemiz gerekiyor. İmha edilmezse çürük yapıları ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin altının üzerinde deprem gördüğü zaman hasar olacak ve can kayıplarına mal olacaktır” diye konuştu.

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“KATİL KOLON AVINA ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

İçelli, katil kolon avına çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Katil kolon avına çıkmamız gerekiyor. Katil kolonlar nedir; kesik kolonlardır. Ülke çapında bir seferberlik başlatıp özellikle kesik kolonları tespit etmemiz gerekiyor. Okul ve iş yerlerinde eğitim seferberliğine başlayacağız. Bu eğitim seferberliği nasıl yapılacak. Çocuklara bir eğlence gibi değil, gerçekten ciddi bir konu olduğunu empoze etmemiz gerekiyor. Kurtarma tatbikatı değil öncesi, anı ve sonrası tatbikatlarına özen göstermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SİVAS, YAKLAŞIK 10 KIRIĞIN ORTASINDA”

İçelli, Sivas’ın yaklaşık 10 kırık fayın ortasında olduğuna değinerek, “ Sivas ve bazı belli olan illerde çok fazla gerilme var. Bu gerilmeler bir şekilde bugün olmazsa yarın olmazsa bir şekilde patlayacak. Öncelik İstanbul demek yerine tüm Türkiye dememiz her zaman bizim için iyi olacaktır. Suşehri hemen 80 kilometre Kuzeydoğumuzda Tecer ve Deliler fayımız var hemen güneydoğumuzda 23 kilometrede Kalın fayımız var. 39 kilometrede Yıldızeli fayımız var. Malatya ve Erzincan çok yakın. Sivas, yaklaşık 10 kırığın ortasında” şeklinde konuştu.

İHA

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deprem Sivas

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