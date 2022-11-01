Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'büyük deprem' uyarısı

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'da dün saat 21:34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, depremi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda değerlendirdi. Görür'ün 'büyük deprem' ifadeleri dikkatleri çekti.

Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kavaklıdere-Pütürge/Malatya’da 4,0 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Her zaman söylediğim gibi, DAF’ın GB’ya doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek’ e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum."

İşte Naci Görür'ün o paylaşımı;