HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'büyük deprem' uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'büyük deprem' uyarısı

01.11.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulundu. Naci Görür'ün 'büyük deprem' uyarısı dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'büyük deprem' uyarısı

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'da dün saat 21:34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, depremi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda değerlendirdi. Görür'ün 'büyük deprem' ifadeleri dikkatleri çekti.

FgdzT43WAAA_dJo

Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kavaklıdere-Pütürge/Malatya’da 4,0 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Her zaman söylediğim gibi, DAF’ın GB’ya doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek’ e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum."

İşte Naci Görür'ün o paylaşımı;

03

Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da korkutan deprem!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepebaşı heyetinin Kıbrıs ziyaretiTepebaşı heyetinin Kıbrıs ziyareti
Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...
İngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacakİngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacak
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya naci görür

En Çok Okunan Haberler

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim!'

Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim!'

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.