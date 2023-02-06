Depremde göçük altında kalmıştı! 17 saat sonra mucize kurtuluş

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

KADER'İN YÜZÜ 16 SAAT SONRA GÜLDÜ

Kentin birçok noktasında arama çalışmaları devam ederken, kent merkezinde sevindirici bir haber geldi. Üniversite öğrencisi Kader isimli genci bulunduğu enkazdan arama yapan ailesi, çocuklarına sağ salim ulaştı. Çocuklarına kavuştukları için mutlu olan aile, gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan kent merkezinde elektrik alt yapısı ve iletişim tamamen yıkılırken, vatandaşların yaktıkları ateşlerle ısındıkları görüldü. (İHA)

17 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARTILDI

Diyarbakır'da bir apartman enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipler, 4 kişiyi tespit etti. Uzun süren çalışmaların ardından, 17. saatte mucize kurtuluş yaşandı.



Ekipler bir kadını sağ salim çıkartmayı başardı. Kurtarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

